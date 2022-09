WK wielrennen 2022 in Wollongong | Parkoers, deelnemers, programma (ploegen)tijdrit en wegrace

Programma belangrijkste disciplines

(Nederlandse tijden)

• 18 september, 01.35-04.30 uur: individuele tijdrit (v) over 34,2 km

• 18 september, 05.40-09.00 uur: individuele tijdrit (m) over 34,2 km

• 19 september, 05.20-09.00 uur: individuele tijdrit (mannen Onder 23) over 28,8 km

• 20 september, 02.30-09.00 uur: individuele tijdrit (vrouwen junioren) over 14,2 km

• 20 september, 05.20-09.00 uur: individuele tijdrit (mannen junioren) over 28,8 km

• 21 september, 06.20-09.05 uur: ploegentijdrit gemengd team over 28,2 km

• 23 september, 01.35-04.30 uur: wegrace (mannen junioren) over 135,6 km

• 23 september, 05.00-09.00 uur: wegrace (mannen Onder 23) over 169,8 km

• 24 september, 01.00-02.50 uur: wegrace (vrouwen junioren) over 69,2 km

• 24 september, 04.25-09.00 uur: wegrace (v) over 164,3 km

• 25 september, 02.15-08.50 uur: wegrace (m) over 266,9 km