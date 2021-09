Woede bij Van Vleuten na faliekant mislukt WK: ‘Ik heb te doen met Marianne’

Door Daniël Dwarswaard



Onder een grote witte tent in Leuven vliegen de emoties in het rond bij de Nederlandse rensters. Het bewijs dat dit WK faliekant is mislukt, blijkt wel uit de manier waarop de rensters in de mixed zone zoeken naar woorden. Annemiek van Vleuten is kiezelhard. Haar lichaamstaal en stiltes verraden woede. Volgens haar was de afspraak om de koers al ver voor het einde hard te maken. Maar ze krijgt daarin te weinig steun.