Worst en Iserbyt winnen veldrit in Kruibeke

Worst is de derde Nederlandse winnares in de Ethias Cross, een reeks van losse veldritten. Alvarado won in Meulebeke, Maud Kaptheijns was de beste in Eeklo. Met Yara Kastelijn als tweede en Ceylin del Carmen Alvarado als derde was het podium geheel Nederlands. Thalita de Jong maakte haar rentree na lang blessureleed na een val in 2017.