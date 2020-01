Worst klopt Nederlands kampioene Alvarado in Nommay

Manon Bakker kwam als vijfde over de finish in het Franse Nommay.



Alvarado kende een moeilijke start en moest in de eerste ronde in achtervolging op Worst, die de Française Norbert Riberolle bij zich wist. Eenmaal aangesloten zag ze de Franse kampioene door materiaalpech voorin wegvallen en kwam Compton terug uit het achterveld. In de sprint was Worst duidelijk de beste.



Het betekende haar derde wereldbekerzege van dit seizoen. De veldrijdster uit Nunspeet nadert, met alleen nog de cross in Hoogerheide volgende week voor de boeg, leidster Alvarado tot op vijf punten. ,,Het was een lastige cross. We staan nu heel dicht bij elkaar. Ik ga er volgende week alles aan doen om de wereldbeker te winnen”, aldus Worst, opgelucht dat ze ditmaal niet door rugklachten werd gehinderd.



Een aantal rensters liet de cross in Nommay links liggen. Onder anderen wereldkampioene Sanne Cant, Lucinda Brand en Yara Kastelijn trainden elders met het oog ook op het WK, dat over twee weken in het Zwitserse Dübendorf wordt verreden.