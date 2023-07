Wout Poels geniet na van zijn grootste Tourmoment ooit: ‘Mijn leven is wel een klein beetje veranderd’

Podcast In Koers | Wout Poels vol emoties na etappezege in Tour de France: ‘Alles komt er dan uit’

Het is hem gelukt! Wout Poels won gisteren de vijftiende etappe van de Tour de France nadat hij in de slotfase bergop wegreed bij Wout van Aert, ploeggenoot van Dylan van Baarle. In deze aflevering van In Koers bespreken we de emotionele zege van Poels, die al tijdens zijn laatste kilometers dacht aan de vorige maand overleden Gino Mäder, aan zijn elf jaar geleden overleden vader, aan de weg naar dit succes toe en aan de droom die hij als klein kind had.