Wout van Aert bevestigt topvorm met winst in Milaan-San Remo

Groenewe­gen in tranen: ‘Sorry voor mijn fout, ik denk alleen maar aan Fabio’

7 augustus Dylan Groenewegen kan zijn tranen niet bedwingen als hij voor de camera’s van de NOS zijn verhaal doet over de crash in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen ligt door zijn toedoen in ernstige toestand in een Pools ziekenhuis. Op sociale media kreeg de renner van Jumbo-Visma ervan langs. ,,Sorry voor mijn fout”, zegt Groenewegen.