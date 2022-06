Wout van Aert grijpt wéér net naast ritzege in Dauphiné, Filippo Ganna houdt twee tellen over

Filippo Ganna heeft de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. In de 31,9 kilometer lange tijdrit van Montbrison naar Saint-Étienne-le-Molard was de Italiaanse wereldkampioen net te sterk voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma moest twee seconden toegeven en behoudt wel de leiderstrui.

De tijd die de vroeg gestarte Ganna neerzette, deed alle andere prestaties tot dan toe verbleken. De specialist van Ineos had zich de eerste dagen niet druk gemaakt en zijn focus op de tijdrit leek zijn vruchten af te gaan werpen. Met 35:32 was hij veel sneller dan al zijn voorgangers.

Van Aert, op voorhand zijn grootste rivaal, startte als allerlaatste en was op het eerste tussenpunt tien tellen sneller dan de Italiaan. Op het tweede tussenpunt was dat verschil helemaal omgedraaid. Van Aert kon zich in de slotkilometers richten op de twee renners die voor hem waren gestart en liep weer in op de tijd van zijn rivaal. Op de finish kwam hij uiteindelijk twee tellen te laat.

Ook Van Aerts ploeggenoten Primoz Roglic (vijfde) en Jonas Vingegard (zevende) deden goede zaken. In het algemeen klassement zijn zij nu de nummers drie en vier. Wilco Kelderman was in de tijdrit op de vijftiende plek de beste Nederlander, in het klassement is hij nu de nummer elf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Aert won zondag de eerste rit, op dag twee verkeek het peloton zich op de koplopers, maar was hij wel de eerste van de achtervolgers die over de streep kan. Gisteren ging de Belg zelf de mist in. Hij stak zijn armen net voor de finish al in de lucht, maar zag tot zijn eigen verbijstering toen David Gaudu nog onderdoor komen.

,,Een tijdrit is altijd eerlijk", zei Van Aert na zijn tweede plek. ,,Twee seconden is niet veel, maar het is een verschil. Ik ben verslagen door de wereldkampioen, ik wil winnen, maar moet dit accepteren. Ik ben tevreden met hoe het nu gaat en hoop de komende dagen nog te genieten van deze mooie leiderstrui.”

De Dauphiné duurt nog tot en met zondag en in de resterende etappes moet flink geklommen worden.

Uitslag tijdrit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Algemeen klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee, Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.