Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Mol, Shirin van Anrooij wint bij de vrouwen

Zijn achterstand was toen nog twaalf seconden, maar liep uiteindelijk nog flink op tot 54 seconden. Van Aert denderde door en deed 58 minuten en 28 seconden over de negen rondes door het veelal mulle zand aan het Zilvermeer bij de Kempense Meren. Thomas Pidcock, die andere uit de ‘grote drie’ van het veldrijden, werd op 1 minuut en 17 seconden derde in Mol na een gevecht om de laatste podiumplaats met Quinten Hermans.



De cross in Mol was de eerste van tien veldritten in zeventien dagen. Van Aert won de Zilvermeercross eerder al in 2014, 2015 en 2021. Mathieu van der Poel was in 2016 en 2019 de sterkste, in 2017 won zijn broer David.