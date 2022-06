Wout van Aert laat zich verrassen door Alexis Vuillermoz in tweede etappe Critérium du Dauphiné

Wout van Aert won gisteren de sprint in een flink uitgedund peloton van Ethan Hayter en Sean Quinn. Daarmee pakte hij niet alleen de etappezege, maar ook de leiderstrui. De etappe van vandaag was een stukje zwaarder, waardoor het de vraag was over Van Aert zijn leiderstrui kon behouden. Vuillermoz finishte vijf seconden voor Van Aert, maar door de bonificatieseconden, neemt hij ook de leiderstrui over.