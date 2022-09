Wout van Aert tot en met 2026 bij Jumbo-Visma: ‘Ik ben hier op mijn best’

De winnaar van de groene trui in de Tour de France was verrast toen de ploeg een nieuw gesprek initieerde. ,,Maar het is een mooie erkenning", vervolgt hij. ,,We waren er snel uit dat we langer met elkaar door wilden. Ik geloof niet in de gevaren van een langere samenwerking, want ik heb ondervonden dat we er nu al vier jaar in slagen constant beter te worden. We gaan steeds voor het beste en dat maakte de keuze gemakkelijk. Dat is het vertrouwen dat ik geef aan de ploeg en het geeft mezelf veel gemoedsrust om er de komende jaren voor te kunnen gaan.”