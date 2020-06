Wynants krijgt andere rol bij Jumbo-Visma: ‘Nog twee keer Parijs-Roubaix’

Boodschap van de UCI aan de ploegen is helder: zoek het zelf maar uit

26 juni Nu het wielerseizoen weer in gang is getrapt valt één ding ontzettend op bij columnist Thijs Zonneveld. Er is geen leiderschap bij de UCI. ‘Koersen met corona is als afdalen in de mist. Ogen dicht, billen bij elkaar en bidden dat je heel beneden komt.’