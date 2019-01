Zesdaagse Rotterdam: Baanwielrenners eindelijk in de etalage

Door Daan Hakkenberg



Twee rood-wit-blauwe truien stak Yoeri Havik vorige week in zijn tas bij de NK baanwielrennen. Eén voor de puntenkoers en één voor de koppelkoers. Missie geslaagd, een beter Nederlands kampioenschap kon hij zich niet wensen. ,,Dat was alleen maar voorbereiding op deze wedstrijd’’, zegt Havik in zijn hokje op het middenterrein van Ahoy.



Havik en zijn koppelmaat Wim Stroetinga zijn de meest ervaren zesdaagse-renners van Nederland, wonnen onlangs de prestigieuze Sixday London en voor hen is deze wedstrijd in Ahoy het absolute hoogtepunt van het jaar. Qua publiek en sfeer komt de NK in Apeldoorn niet in de buurt van de Rotterdamse Zesdaagse. Havik: ,,Zoveel mensen als hier, dat maak ik alleen mee bij wedstrijden in Londen, Manchester, Gent en Berlijn. Als een vol Ahoy voor je juicht, geeft dat echt een kick.’’