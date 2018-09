Zieke Porte haakt af voor WK

Het is vooralsnog niet het jaar van Porte. In de voorbereiding op de Tour de France won hij nog de Ronde van Zwitserland en leek hij in topvorm. In de Tour ging hij echter hard onderuit in de kasseienrit naar Roubaix en moest hij in de negende rit al afstappen. De Vuelta reed Porte in voorbereiding op het WK. Daar eindigde hij op een kleurloze 84ste plek in het algemeen klassement.