Zimmermann wint zesde rit in Critérium du Dauphiné, Vingegaard niet in problemen

Podcast In Het Wiel | ‘Als ik Armirail was, zou ik nooit meer wat voor Pinot doen’

In de dagelijkse Giro-podcast bespreken Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam de 15de etappe met finish in Bergamo. De rit was op maat gesneden voor sterke vluchters en had alle ingrediënten voor een mooie finale. En die kregen we ook. Healy, Frigo en McNulty maakten er een prachtig slot van.