Zo kreeg Fabio Jakobsen het ‘Vlammeke’ weer aan

Daan Hakkenberg en Daniël Dwarswaard



In de vluchtige wereld van de topsport moet je soms bewust stilstaan bij een wonder. Zoals vandaag in het Turkse Neveșehir, als Fabio Jakobsen met een compleet peloton vertrekt voor de eerste etappe van de Ronde van Turkije. ,,Kiekenvel’’, zegt ploeggenoot Iljo Keisse (38) in mooi Vlaams over het moment dat hij straks weer naast Jakobsen fietst. Want wie op 5 augustus, de dag van één van de meest lugubere valpartijen in de wielergeschiedenis, had gezegd dat Jakobsen terug zou keren, was voor gek verklaard. Wie je ook spreekt over de val en de rentree van Jakobsen, iedereen concludeert dat het miraculeus is dat hij opnieuw wielrenner is.