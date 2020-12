Zoetemelk 40 jaar na zijn Tourzege: ‘Ik was compleet, maar kwam overal net iets tekort’

Door Daan Hakkenberg



Als een speling van het lot was Joop Zoetemelk op de slotdag van de afgelopen Tour de France plotseling prominent in het nieuws. In aanloop naar de ronde was het ook al veel over hem gegaan, aangezien hij 40 jaar eerder de laatste Nederlander was die de gele trui naar Parijs bracht. Er verscheen een nieuw Zoetemelk-boek en Zoetemelk zelf kwam op televisie. Maar toen in de Tour al snel bleek dat hij in 2020 geen opvolger zou krijgen, werd het weer stil rond zijn persoon.