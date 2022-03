Zorgwekkende beelden uit Catalonië: Sonny Colbrelli zakt in elkaar na finish

Zijn ploeg Team Bahrain Victorious meldt op de site dat dat Colbrelli na afloop van de etappe zijn bewustzijn verloor. Hij werd ter plekke behandeld en is vervolgens in stabiele toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Bahrain zegt snel met meer informatie te komen. Volgens onbevestigde berichten zouden medici de 31-jarige Colbrelli een hartmassage hebben gegeven. Later was hij bij bewustzijn en heeft hij ook al gepraat, zo melden bronnen rondom zijn ploeg.

Colbrelli won vorig jaar Parijs-Roubaix

In de eerste rit van de Ronde van Catalonië finishte Colbrelli vlak achter winnaar Michael Matthews. De Italiaan is aan een zeer goede fase van zijn loopbaan bezig. Vorig won hij Parijs-Roubaix, werd hij Europees kampioen en schreef hij een etappe in Critérium du Dauphiné op zijn naam.



Nederlander Wout Poels rijdt ook namens Bahrain in Catalonië. Jumbo-Visma-renners Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Robert Gesink zijn eveneens actief in de Spaanse etappekoers.