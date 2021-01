Zoveel pech hebben als Wilco Kelderman, kan dat wel?

Het regende niet. Het was niet donker. Het was niet op een onoverzichtelijke kruising, niet in een drukke winkelstraat, niet op een geitenpad waar je geen wielrenners verwacht. Het gebeurde op klaarlichte dag, op een vlakke weg. Een mevrouw in een grijze auto vergat een stopbord en reed zomaar de weg op.



Recht in een groep wielrenners.