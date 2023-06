Aan het werk als mascotte Bollo de Beer in de bloedhitte in Enter: ‘Zwemmen? Daar zou ik nu (bijna) een moord voor doen’

Het heeft al ruim 33 dagen niet geregend in De Bilt. Het zogenoemde droogterecord uit 2007 is verbroken. En dat komt door een hogedrukgebied boven Noord-Europa. De warme, droge lucht blijft de komende tijd naar Nederland stromen. Voor de zonaanbidders heerlijk, maar voor de mascottes van vakantieparken is het warme weer minder voordelig. „Bollo de Beer (mascotte van vakantiepark Landal GreenParks, red.) heeft het altijd warm. In de winter, maar ook zeker in de zomer”, zegt Amanda Dijkstra, parkmanager Landal De Elsgraven in Enter.