Aldi supermarkt gaat (heel snel) dicht in Enter: ‘Winkel voldoet niet meer’

Enter verliest een supermarkt. De Aldi gaat dicht. Wie nog boodschappen wil doen, moet snel zijn, want aanstaande zaterdag is de winkel aan de Dorpsstraat voor het laatst open. „Er zijn nog genoeg ander filialen in de buurt.”