Auto belandt naast de weg in Hoge Hexel, bestuurder naar het ziekenhuis

Haal de fotoboeken maar van zolder: werkgroep in Rijssen zoekt histori­sche foto’s voor beeldbank

RIJSSEN - Misschien ligt er nog een mooie foto te verstoffen in een familieboek, in een doos op zolder verstopt tussen de erfenis of gewoon op de harde schijf van de computer. Die verborgen parels zijn welkom bij de werkgroep beeldbank van het Rijssens Museum. Op zaterdag 21 januari is daar de eerste inzamelingsactie. „We willen onze collectie aanvullen.”

13 januari