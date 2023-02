Auto brandt volledig uit op provinciale weg bij Enter, verkeer loopt vast

Ultieme noodkreet tegen het megaplan dat ooit begon als rondweg om Zenderen: ‘Het is het begin van het einde. Dit maakt Twente kapot’

De beoogde aanleg van de weg van Zenderen naar de A1/A35 is ruimtelijk wanbeleid en de doodsteek voor het typisch Twentse karakter van dit gebied. Dat stelt oud-stedenbouwkundige Albert Fien in een noodkreet aan de provincie. Hij zag hoe een verkeersknelpunt in een klein dorpje ontaardde in een wegenplan van enorme omvang. „Het probleem van Zenderen moet je in Zenderen oplossen.”