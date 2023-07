Bewolkt en gestage regenval in Wierden vandaag

indebuurt.nl Dat is lekker! Qmusic komt gratis ijsjes uitdelen in Almelo

Almeloërs die van ijsjes houden moeten even verder lezen, want er is goed nieuws te melden. Zeker als je van gratis ijsjes houdt. Je kunt op zondag 9 juli ijsjes halen bij de speciale Q-Ice Cream Truck!