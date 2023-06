Bewolkt weer in Wierden vandaag

De jarenlange strijd van een opa en oma uit Twente, die hun 4 getraumati­seer­de kleinkinde­ren niet mogen zien

Ze willen hun kleinkinderen zien. Het liefst fysiek, desnoods via de telefoon. Een opa en oma uit Twente proberen al anderhalf jaar via gerechtelijke stappen om het contact met hun nageslacht op gang te krijgen. Maar instanties betwijfelen of dat wijs is. Een verhaal over een ‘uitzonderlijke’ zaak, maar een niet zo uitzonderlijk gemis. ‘Dit overkomt jaarlijks duizenden grootouders.’