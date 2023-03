Bikkels van De Passie overnachten op schoolplein voor Syrië: ‘Heb onze kerstverlichting meegenomen om het gezellig te maken’

Pottenbak­ken is het nieuwe yoga: lessen van Carla uit Wierden zijn helemaal volgeboekt

Yoga is misschien wel dé manier om heerlijk te ontspannen, maar al die ingewikkelde bewegingen op zo’n klein matje zijn lang niet voor iedereen weggelegd. Pottenbakken kan iedereen, zorgt voor bezinning en is op dit moment razend populair. „Zelfs de wachtlijst is al vol!”