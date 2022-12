Bouw nieuwe school De Passie in Wierden begint officieel, met begraven van tijdcapsule

WIERDEN - Onder het genot van een kopje warme chocolademelk en een oliebol is de bouw van de nieuwe school van De Passie in Wierden officieel begonnen. Leerlingen en omwonenden van de school zagen met eigen ogen hoe het eerste gat werd gegraven.

En dat gat werd donderdag gegraven door brugklasser Deborah. Zij had de eer om, samen met een professional, de grote gele shovel te besturen. In het gat plaatsten de leerlingen van De Passie een tijdcapsule: een grote, grijze en waterdichte buis. „Die komt onder de grond van de school. Als het gebouw dan over 100 jaar vervangen moet worden, vinden ze onze capsule”, zegt docent Eddie Oosterhuis.

Rond de bouwplaats

Alle leerlingen van De Passie zijn speciaal voor dit moment naar de bouwplaats aan de Rijssensestraat gekomen. Maar volgens enkele leerlingen is er nog weinig te zien. „Wat een mooi gebouw”, zegt een leerling cynisch terwijl hij naar de kale bouwput kijkt. Toch hebben de meeste kinderen zin in het nieuwe gebouw. „Deze school is veel dichterbij”, stelt een andere leerling.

Quote Als alles goed blijft gaan, is het gebouw precies over een jaar klaar Leendert van den Dool, directeur De Passie Wierden

Op schema

Volgens directeur Leendert van den Dool ligt de bouw van de nieuwe school op schema. „Het beton wordt volgende week gestort. Als alles goed blijft gaan, is het gebouw precies over een jaar klaar. December 2023 dus”, vertelt hij.

Het gebouw

De school wil haar identiteit, het christelijke geloof, terug laten komen in de nieuwe school. „We zijn geen kerk en daarom is het Ichthus-teken subtiel verwerkt in de bouw van de school”, aldus Van den Dool. Het middenstuk van de school wordt gebouwd in die vorm van een vis. Van bovenaf is het teken dus te zien.

Het gebouw wordt drie verdiepingen hoog. Aan de linkervleugel komen theorielokalen. Aan de rechterkant van de school komen lokalen voor de kunstvakken en vakken als scheikunde en biologie.