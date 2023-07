Deze Twentse dansers treden op in Olympisch Stadion voor dik 20.000 man: ‘Hoogtepunt van mijn carrière’

Stelling: KNMI had dinsdag­avond zwaarder weeralarm moeten afgeven dan code geel

Het KNMI had dinsdagavond een zwaarder weeralarm dan code geel moeten afkondigen, zodat Nederland beter voorbereid was op de zware storm die woensdagochtend over het noorden en westen van het land raast. Dat stellen deskundigen van Buienradar, Weerplaza en Weer.nl.