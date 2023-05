Dit is hoe de eerste teams uit Wierden dit weekeinde speelden

Eerste meisjes­team MO20 van Hellen­doorn voetbalt zich naar de winst in de hoofdklas­se

Het team MO20 (meisjes onder de 20) van Voetbalvereniging Hellendoorn is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de hoofdklasse. Dit is een bijzondere prestatie in de historie van v.v. Hellendoorn. Afgelopen zaterdag werd de kampioenswedstrijd in en tegen Epe overtuigd met 1-4 gewonnen. Door deze knappe overwinning was het kampioenschap een feit.