Eindelijk een locatie voor megaschool in Enter en dat wordt de Sportlaan

Jeugdagen­ten Jasper (29) en Monique (35) bereiden zich nu al voor op wat in de zomer komen gaat in Hellen­doorn en Wierden

HELLENDOORN/WIERDEN - Een dag in het politiebureau van Nijverdal is altijd anders, zeker voor de kersverse jeugdagenten Jasper (29) en Monique (35). Zij zijn verantwoordelijk voor de jeugd in de gemeente Hellendoorn en Wierden. Maar of de gemeenten vol zitten met recalcitrante jongeren? „Op dit moment is het rustig.”

2 februari