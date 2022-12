Enter haalt levensmiddelen op voor gezinnen in armoede: 215 pakketten

ENTER - De actie van de Enterse Ondernemers Vereniging (EOV) om levensmiddelen in te zamelen voor minima is een succes. Afgelopen oktober werd de actie ‘Kerst begint nu’ gelanceerd. Er werden 215 pakketten bij elkaar gebracht.

„We zijn blij verrast”, vertelt Eric Tijhof van de EOV. „Wij hadden niet gedacht dat het zo’n succes zou worden. We hadden ingezet op de 125 pakketten, maar nadat Enter in beweging kwam zijn we dat doel hard voorbijgestreefd.” Afgelopen zaterdag is de actie afgesloten op de kerstmarkt in het dorp, waar een kleine eindsprint werd ingezet.

De EOV heeft de actie op touw gezet om levensmiddelen pakketten te doneren aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben in deze tijd. Tijhof is blij hoe de actie is verlopen. „In het begin kwam het wat langzaam op gang, maar toen het Enterse verenigings- en bedrijfsleven zich achter de actie schaarde, kwam het echt van de grond. Tot ver boven onze verwachting.”

125 pakketten

De eerste 125 pakketten zijn dan ook afgelopen week door de Enterse Ondernemers Vereniging uitgeleverd aan stichting Bowie, die de contacten onderhoud met de gezinnen. „Het bedrag waarmee we de rest van de pakketten konden samenstellen, maken we over aan de stichting. Zo hebben zij ook de eerste maanden van het nieuwe jaar een mooi budget om inkopen mee te doen.”

Quote Enter heeft zich echt van de goede kant laten zien Eric Tijhof, Enterse Ondernemers Vereniging

Tijhof is namens de EOV de Enterse inwoners dankbaar. „Wij hebben de actie opgezet, maar het geld is vanuit de Enterse bevolking gekomen. Dat is erg mooi. Zo hebben bijvoorbeeld meerdere Enternaren de energietoeslag van 190 euro rechtstreeks aan ons over gemaakt. Het blijkt maar weer dat er in Enter wordt omgekeken naar een ander, we hebben ons als Enter echt van de goede kant laten zien. Er is noaberschop getoond.”

Volledig scherm De thermometer waarmee de eindstand wordt aangegeven is 'overstroomt' © Enterse Ondernemers Vereniging