‘Even snel’ parkeren op de invalidenparkeerplaats bij De Kolk in Wierden? Dat kost je 370 euro

Met brandweertip Brand in de droger van Eetcafé Nielz terwijl die niet aan stond: hierdoor kwam het

Het was kantje boord. Café-restaurant Nielz in Almelo was er bijna niet meer geweest. Op zolder is ’s nachts de inhoud van een wasdroger gaan broeien. Een passant zag rook uit het verlaten pand komen en sloeg maandagochtend rond zes uur alarm. De brandweer kon een catastrofe voorkomen. Tot grote opluchting van horecaondernemer Niels Mulder. „Ik dacht meteen aan al die gezinnen van mensen die bij ons werken.”