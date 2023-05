Exploitant Hengeloos paviljoen De Ontmoeting stopt er plotseling mee: ‘Het is een onzeker bedrijf en dat blijft zo’

Wierdenaar (20) opgepakt voor stiekem filmen van minderjari­ge in kleedhokje bij zwembad De Kolk

Het is streng verboden: foto’s en video’s maken bij zwembad De Kolk in Wierden. En toch had een 20-jarige man uit datzelfde dorp lak aan die regels. Hij filmde een minderjarige bij de kleedhokjes van het zwembad en dat was mogelijk niet de eerste keer.