Fietser met onbekend letsel naar ziekenhuis na val op wildrooster in Notter

Huh, is hem dat echt? Zeker, shorttrack­le­gen­de Sjinkie Knegt crosst door de Twentse modder

Sjinkie Knegt zette als een van de eerste grote kampioenen het shorttrack in Nederland op de kaart. Maar de kamikaze-ijskoning rijdt ook graag snelle rondjes op vier wielen op een autocrossparcours. Zaterdag dook hij op als deelnemer aan het Nederlands Kampioenschap in Langeveen. „Dit is een uitlaatklep.”