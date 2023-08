Goed weer voor de drukbezochte paarden- en ponymarkt in Enter: bekijk hier de foto’s

Flexwonin­gen als oplossing voor woningnood; komen de eerste 15 aan Nijveld­serf in Nijverdal te staan?

Hellendoorn en woningcorporatie Reggewoon hebben afgesproken dit jaar 50 flexwoningen in deze gemeente te plaatsen. Dat moet de vastgelopen woningmarkt ontlasten. De grote vraag is waar die tijdelijke huizen komen te staan. Een eerste mogelijke locatie in hartje Nijverdal is bekend.