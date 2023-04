Groen licht voor peperdure bouwplannen sporthal op de Esrand in Wierden: ‘We kunnen de kosten hebben’

D-day voor Enter: komt de megaschool aan de Sportlaan of niet?

Het houdt de gemoederen al ruim zes jaar flink bezig: de megaschool in Enter. Het gebouw waar basisscholen De Talenter en De Wegwijzer in onder gebracht moeten worden. Komt-ie aan de Sportlaan of toch niet? Dinsdagavond neemt de gemeenteraad eindelijk een beslissing. We frissen het geheugen even op. Wat is de stand van zaken?