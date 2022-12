Hammink naar Juventa’12, Van der Wal vertrekt bij De Esch

Rijs­sen-Hol­ten wil binnen acht jaar 1800 nieuwe woningen, maar ook in dé bouwgemeen­te van Twente blijft het lastig voor starters

RIJSSEN/HOLTEN - Rijssen-Holten wil in de komende zeven jaar 1800 extra woningen bouwen. Wethouder Erik Wessels (CDA) ondertekende woensdag daarom met de provincie Overijssel de woondeal. Zelfs in de bouwhoofdstad van Nederland is de woningcrisis voelbaar.

