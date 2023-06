Helder weer in Wierden vandaag

Zorgen om goedkope kavels in Enter: ‘Straks worden ze voor veel meer geld doorver­kocht’

De vraag naar woningen in de gemeente Wierden is groot. In Enter hopen ze met het nieuwbouwproject op De Berghorst de druk van de ketel te halen. De kavels gaan dan ook als zoete broodjes over de toonbank. Waarom? De prijzen zijn laag en dat is fijn. Maar het zorgt ook voor angst. „De kavels kunnen zomaar doorverkocht worden!”