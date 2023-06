Helder weer in Wierden vandaag

Het lekkerste banketbak­kersijs van Overijssel? Twentse bakkerij Lorkeers wint voor de vierde jaar op rij prijs

Wie heeft er met dit warme weer nu geen zin in een ijsje? Voor de beste van Overijssel hoef je niet ver te rijden, want in zowel Nijverdal als Hellendoorn hangt de vlag uit. Het banketbakkersijs van Lorkeer kwam namelijk als beste uit de bus bij de jaarlijkse keuring van het Patisserie College. Dit is alweer de vierde keer dat ijssalon wordt bekroond.