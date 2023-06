Heldere dag in Wierden

110 nieuwe woningen aan Anjelier­straat in Wierden? Gemeente weet van niks: ‘Geen idee’

Verandering. Dat is nodig in de Anjelierstraat in Wierden. Er liggen al jaren plannen om het verouderde stuk van het dorp op te knappen. Maar wat er precies gaat gebeuren? Dat is onduidelijk. De gemeentewerf en de brandweerkazerne moeten waarschijnlijk verhuizen. Voor maar liefst 110 nieuwe woningen. Al is de gemeente daarvan niet op de hoogte.