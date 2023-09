Het hart van deze hagelnieuwe middelbare school in Twente is... een glijbaan: ‘Te gek toch?’

Hof Markgraven: ecologisch wonen met oog voor elkaar, tegenover de kerk in Mariaparo­chie

Ecologisch wonen met oog voor elkaar in een sfeer van modern noaberschap. Na jaren van voorbereiding zijn de plannen rond. Op 3800 vierkante meter in Almelo Noord-Oost, pal tegenover de kerk in Mariaparochie, komen veertien duurzame woningen. Rond een binnentuin met een gemeenschappelijke ruimte. De bouw begint in het voorjaar.