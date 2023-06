Hier kun je zondag 22 minuten lang net zo goedkoop tanken als in 2001: ‘Scheelt zo een euro per liter’

Tanken wordt vanaf dit weekend een stuk duurder, maar tankstationketen TinQ doet daar nog even niet aan mee. 22 minuten lang verkopen 22 tankstations van het bedrijf zondag brandstof aan de pomp voor de prijs van 22 jaar geleden. Een van de uitverkoren vestigingen is het tankstation in Enter. TinQ verwacht niets minder dan een stormloop.