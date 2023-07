In Wierden zijn de auto's gemiddeld 10 jaar oud

Publieks­lie­ve­ling Samuel Armenteros heeft zijn laatste wedstrijd voor Heracles al gespeeld: ‘Jammer dat het zo moet eindigen’

In Spanje, in de buurt van Malaga, werkt Samuel Armenteros aan zijn conditie. Zodat de 33-jarige Zweed zo bij een club kan aanschuiven, mocht de spits een nieuwe werkgever vinden. Want bij Heracles is het einde oefening voor hem. Hoe spijtig ‘Sammy’ dat zelf ook vindt. „Het is jammer dat het zo moet eindigen.”