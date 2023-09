Jan Oene volgt Jan-Willem op als raadslid bij ChristenUnie in Wierden

Kanaaldrama Zo is het leven voor Sophia (13), Anna (11), Julia (11) en Chomper (7) langs het Twentse kanaal: ‘Verdrietig, boos en bang’

De problemen langs kanaal Almelo-De Haandrik hebben enorme effecten op het welzijn van kinderen, de overheid kijkt niet naar ze om. Die conclusie trekt de Kinderombudsman na onderzoek van dossiers waarin ouders in conflict zijn met de overheid. „Wat ik van de provincie vind? Hufters”, zegt Sophia (13) uit Twenterand. Het verdriet onder kinderen is groot. De 7-jarige Chomper is bang dat het huis instort.