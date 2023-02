Jonge vluchtelingen uit Summercamp Heino maken zich klaar voor een lang verblijf in nieuwe opvang in Wierden

Talenter en Wegwijzer hopen megaschool kleinscha­lig en geborgen te houden: ‘We laten kinderen niet verzuipen’

De bouw van de megaschool in Enter komt steeds een stapje dichterbij. Nu er eindelijk een beoogde locatie is, namelijk de Sportlaan, kunnen basisscholen De Talenter en De Wegwijzer naar de toekomst kijken. De nieuwe school is volgens hen hard nodig. Maar wat blijft er over van het dorpse, kleinschalige karakter van de scholen? „Ook in een grote school kunnen we voor kleinschaligheid zorgen.”