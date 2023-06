Kans op bewolkt weer in Wierden vanochtend

Vrouw met dementie met behulp van creatieve politiestu­dent weer veilig thuisge­bracht in Almelo

Dat politiewerk meer is dan alleen boeven vangen, werd afgelopen week maar weer eens duidelijk. Agenten troffen in het centrum van Almelo een vrouw met dementie aan. De vrouw in kwestie was al urenlang op zoek naar haar woning, maar kwam in een paar uur tijd geen stap dichterbij.