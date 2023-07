Kilometerheffing voor gemiddelde autobestuurder in Wierden komt uit op 641 euro

Huizen verwarmen met rioolwater? Dat kan straks in Kruiden­wijk-Oost in Nijverdal

Van het aardgas af en je woning vervolgens verwarmen én koelen met gezuiverd rioolwater? Dat is nog niet eerder vertoond in de Reggestreek, maar kan wel binnen enkele jaren werkelijkheid zijn in de Kruidenwijk-Oost in Nijverdal.