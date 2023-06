Lekker weer in Wierden vandaag

Veteraan Marc uit Almelo was te gast bij Radovan Karadžić: ‘Twee jaar later liet hij 8,5 duizend mannen vermoorden’

Hij heeft de kogels om zijn oren horen fluiten. Hij zag hoe iemand vlakbij door een sniper werd doodgeschoten. Maar Almeloër Marc van Rhijn was ook meerdere keren in het huis van Radovan Karadžić in Sarajevo. De ‘aardige man’ die twee jaar later duizenden moslims liet vermoorden.