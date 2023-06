Lekker weer in Wierden vandaag

Vleespak­ket­ten zijn niet aan te slepen bij deze Twentse slager door perfect barbecue­weer: ‘Het is een gekkenhuis’

Een zomers weekend is in aantocht, ideaal barbecueweer. En dat merken ze bij slagerij Linderman in Almelo. De bestellingen stromen binnen. Hogere vleesprijzen, door inflatie, blijken klanten niet af te schrikken. De ambachtelijke slager zet alle zeilen bij. Maar er zijn grenzen. Donderdagavond gaan de lijnen dicht. „We moeten wel alles klaar kunnen maken.”