Man zwaargewond nadat hij macht over het stuur verliest en tegen boom bij Zuna botst

Help! Het water in mijn zwembad is knalgroen na een onweersbui, wat nu?

Bijna niets is lekkerder dan tijdens deze bloedhete zomerdagen een duik te nemen in je eigen buitenzwembad. Of je nu een vast bassin hebt of een opzetbad, dat maakt niet uit. Maar als het onweert, gebeurt er in sommige zwembaden iets geks. Binnen een paar uur is het water knalgroen. Hoe kan dat en is dat te voorkomen?