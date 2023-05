Met een gedenksteen voor de Molukse KNIL-soldaat ben je er niet. Er moet meer, zegt Wierdenaar Salakory

Meer, is in dit geval: „Meer praten over onze gezamenlijke geschiedenis. Dat is meer aandacht in de geschiedenisboekjes. Meer aandacht op school, zodat jongen mensen óók daadwerkelijke weten van die geschiedenis. We moeten met elkaar begrijpen waarom wij hier zijn. Maar dat is een voetnoot in alle geschiedenisboekjes. Met alleen een beschermde status van de graven en gedenkstenen ben je er niet. Het verhaal moet nog steeds breder vertelt.”

Jong publiek

Dat is wat Salakory zo veel mogelijk doet. Hij is onder andere voorzitter van de voorzitter van de stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel. De Wierdenaar geeft ook gastlessen en lezingen op scholen. Het liefst spreekt hij voor jong publiek.

Molukse beroepssoldaten uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) werden in grote aantallen naar Nederland gehaald toen het bestuur over Nederlands-Indië werd beëindigd. In Indonesië waren ze niet langer veilig. Ze kregen voor hun steun aan Nederland geen erkenning. Van een terugkeer kwam het nooit.

Pas nu, na zo’n 70 jaar, komt die erkenning op gang. Salakory is ‘tweede generatie’. Hij voelt ook blijdschap over de monumenten voor de overleden Molukse KNIL-soldaten, die op twee begraafplaatsen zijn gekomen. Daarnaast schenkt de stad aan nabestaanden een kleinere gedenksteen, die ze zelf op het graf kunnen plaatsen. Op deze kleinere steen staat het KNIL-embleem, de naam van de militair en het legernummer.

„Ja, dit eerbetoon doet me wel wat. Het doet recht aan wat onze ouders en grootouders hebben meegemaakt.”

Eeuwige rust

Op de Deventer begraafplaatsen liggen ruim zestig Molukse militairen begraven. In Twente liggen de meeste Molukse KNIL-soldaten begraven in Nijverdal, Wierden en Almelo. Almelo en Wierden gingen daarom ook al over tot het beschermen van de graven. Borne volgde. Het komt er op neer dat de soldaten ‘eeuwige rust krijgen’, de graven worden uit eerbetoon dus voor onbepaalde tijd behouden.

Wat Salakory betreft zouden alle gemeenten dat moeten doen. En als aanvulling daarop zou Salakory wensen dat er ook een algemeen gedenkmonument komt. „We hebben daar binnen de stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel wel voorzichtig over gesproken. Maar je wil dat het een monument voor iedereen is, dus hoeft dat niet per se in Twente.”